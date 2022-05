Le policier déposé en prison pour infanticide

Le policier qui aurait administré de l’acide à son bébé né d’une relation extra-conjugale a été déposé à la prison civile de Lokossa ce mardi 03 mai 2022.

Le policier G. B. qui est soupçonné d’avoir administré de l’acide le 27 mars 2022 à son propre nouveau-né issu d’une relation extra-conjugale à Aplahouè a été déposé à la prison civile de Lokossa ce mardi 03 mai 2022. La décision a été prise à l’issue des premiers résultats de l’enquête rogatoire ouverte aux premières heures de l’affaire d’empoisonnement et infanticide.

Les faits remontent au 27 mars dernier à Aplahoué.

Le policier G. B. a rendu visite à sa maîtresse qui venait de lui faire un bébé d’à peine une semaine. Sous prétexte de trouver un prénom au nouveau-né, le policier demanda à la génitrice d’aller lui chercher un calendrier. Le policier aurait introduit de l’acide dans la bouche du bébé. Le produit aurait été retrouvé répandu sur le vêtement du nouveau-né, selon les voisins alertés par les cris du bébé.

Le nouveau-né a été conduit dans plusieurs centres de soins avant d’être référé l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant (Homel) à Cotonou. Mais il rend l’âme.

Le policier avait nié dans des audios diffusés sur les réseaux sociaux les faits d’empoisonnement et d’infanticide qui lui sont imputés.

Son sort sera décidé par la justice.

