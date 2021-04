Le parti FCBE enregistre 08 candidatures internes pour la présidentielle

Le registre d’inscription des candidatures à la présidentielle du 11 avril 2021 ouvert au sein des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) du 4 au 8 janvier 2021, a permis d’enregistrer huit (08) candidats. Il s’agit de Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national du parti, de Théophile Yarou, secrétaire exécutif national adjoint, d’Alassane Soumanou Djimba, ancien ministre et conseiller politique du parti, d’Aboubakar Yaya, ancien ministre de la Fonction publique et ex maire de Parakou, de l’ancien député Idrissou Bako et de l’ex directeur général de l’Office national du Bois Clément Koutchadé. Il y a également Paul Victoire Adje Kokou et Romaric Koutchika Ehinnou.

Les candidats aux postes de président de la République et de vice-président seront désignés au sein des huit prétendants.

M. M.

12 janvier 2021 par