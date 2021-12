Le partenariat public-privé concrétise les actions de durabilité du Pnasi

Les élèves de l’école primaire publique de Goulo-Sodji dans la commune de Zè ont désormais un nouveau cadre pour la prise de repas de midi à la cantine scolaire. Ceci grâce au partenariat entre le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Fondation Moov Africa.

L’Ecole primaire publique de Goulo-Sodji est désormais sur la liste des écoles disposant d’une cantine scolaire moderne. La nouvelle infrastructure « comporte une cantine scolaire, un bloc de deux salles qui comporte une cuisine avec foyer intégré, un plan de travail et des armoires de rangement, un magasin avec des espaces de rangement pour le stockage des vivres », a confié Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la fondation Moov Africa.

Dans cette école de 212 élèves, la cantine scolaire est un facteur favorisant la scolarisation des enfants. « La cantine impacte positivement les résultats et le taux de scolarisation des enfants à l’école Goulo-Sodji », a témoigné le directeur pour justifier l’intérêt de mener des actions qui visent à améliorer le fonctionnement de la cantine. En termes d’action, l’activisme du Programme alimentaire mondial (PAM) qui suscite des partenaires à soutenir le programme des cantines scolaires porte de plus en plus de fruit dans les écoles à cantine.

La cantine moderne réalisée à l’Epp Goulo-Sodji est un exemple du fruit de cette implication des partenaires privés. « Avant ce nouveau joyau, les salles de classe servaient de réfectoire pour les enfants et l’anti chambre du bureau du directeur faisait office de magasin de stockage des vivres », témoigne le directeur de l’Epp Goulo-Sodji. Aujourd’hui, l’infrastructure dont dispose l’école contribuera à l’amélioration des conditions de travail des mamans à la cuisine, du cadre de la prise du repas des enfants à midi, de la conservation et la sécurité des vivres déployés par le PAM pour les repas scolaires.

« Ce joyau contribuera à améliorer le fonctionnement de la cantine de Goulo-Sodji, notamment les conditions de travail des cuisinières, de prise de repas et, à n’en point douter, les conditions d’études dans cette école de Goulo-Sodji », souligne Karimou Salimane, le ministre des enseignements maternel et primaire.

Pour le Représentant Résident du PAM, « c’est l’illustration parfaite de l’excellente qualité du partenariat public-privé en faveur du Programme national d’alimentation scolaire intégré (Pnasi) », qui offre les possibilités des actions sociales qui visent à soutenir les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de cette initiative.

« Nous avons besoin de partenariat à tous les niveaux afin d’asseoir une base solide et durable pour le programme », soutient Guy Adoua.

La construction de la cantine scolaire de l’Epp Goulo-Sodji avait été lancée en juin lors de la mission au Bénin de la Première dame du Burundi Angeline Ndayishimiye.

Ils ont dit….

Djanabou Mahondé (Représente Résidente de l’Unicef)

« Nous sommes particulièrement ravi de voir l’articulation concrète d’un partenariat entre le secteur privé et le secteur public dans la réalisation des droits des enfants l’atteinte des objectifs durable de développement ».

Dolores Chabi Kao (secrétaire exécutive de la fondation Moov Africa)

« Nous l’avons désormais bien compris, il ne suffit pas de construire des modules de salle de classe. Il faut également inclure les cantines scolaires pour que l’éducation soit complète ».

Houédénou Bernard (2e adjoint au maire de Zè)

« A travers ce joyau, c’est la promotion d’une éducation de qualité et la santé nutritionnelle de nos chers apprenants ».

Hounsou Robert (Secrétaire générale du département de l’Atlantique)

‹‹ Ce joyau vient régler un important problème lié à l’insuffisance des équipements scolaires dans les écoles et particulièrement celles à cantine du département de l’Atlantique ».

Juliette Mitonhoun

20 décembre 2021 par