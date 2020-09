La Poste du Bénin dispose d’un nouveau Conseil d’Administration

Le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, a procédé à l’installation officielle des membres du Conseil d’Administration de la Poste du Bénin SA ce jeudi 17 septembre 2020. Ce nouveau Conseil est composé de 07 membres, et présidé par Emilien Ahouidji Egbako.

Dans son message, le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, a insisté sur la nécessité de rattraper le retard accusé par la Poste du Bénin par rapport à d’autres entreprises du secteur privé. « Nous voudrions que la Poste retrouve ses lettres de noblesse, occupe le secteur nouveau, les secteurs financiers, profite du numérique et offre les services les plus larges qui lui ont été volés par d’autres entreprises qui gagnent bien leur vie », a-t-il laissé entendre. Me Orounla, l’ambition du gouvernement est que la Poste occupe « une position déterminante, une position de leader sur ces différents marchés aujourd’hui abandonnés et accaparés par d’autres entreprises qui fleurissent ».

Les nouveaux membres du Conseil d’Administration de la Poste ont été nommés par le décret N°2020-350 du 22 juillet 2020 pour un mandat de 03 ans renouvelables.

Les membres du CA de la Poste du Bénin

Emilien Ahouidji Egbako : Représentant Ministère de la communication et de la poste ;

Alain Hinkati : Représentant Présidence de la République

Crespin Guidi : Représentant Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale

Oscar Saïzonou : Représentant Ministère de l’économie et des finances

Laurent-Marc Layiwola : Représentant Ministère du numérique et de la digitalisation

Soulemane Naïmi : Représentant Ministère des infrastructures et des transports

Mme Bissaloué : Représentante Ministère du plan et du développement.

F. A. A.

18 septembre 2020 par