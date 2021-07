Le ministre de la santé appelle au respect des gestes barrières et à la vaccination

Le point de la situation sur la pandémie de coronavirus a été fait, jeudi 22 juillet 2021, à travers un point de presse. Occasion pour le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin d’exhorter les populations au respect des gestes barrières et à se faire vacciner en raison de la résurgence des cas de Covid-19 dans la sous-région.

La pandémie du coronavirus continue de sévir dans le monde. Au Bénin, on a enregistré 8327 cas positifs dont 8126 guéris et 108 décès à la date du 21 juillet, selon les chiffres rendus publics, jeudi 22 juillet 2021, par le ministre de la santé. Ces chiffres légèrement en baisse sont le fruit des efforts du gouvernement pour contenir la propagation du virus.« (...) cependant on observe une augmentation critique du nombre de nouveaux cas et des cas graves ces dernières semaines. Cela pourrait être en rapport avec le relâchement observé dans le respect des mesures barrières », a alerté le ministre qui exhorte les populations au respect strict des gestes barrières. « Aussi voudrais-je profiter de ce contexte épidémiologique particulier, pour exhorter toutes les personnes adultes de 18 ans et plus à se rendre massivement sur les sites de vaccination dédiés au niveau des différentes communes, pour se faire vacciner. Car la vaccination protège (...) », a exhorté le ministre de la santé.

