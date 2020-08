La situation sanitaire due à la pandémie du Covid 19 a contraint la célébration du 60ème anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale à la sobriété. Ce qui a été le cas dans la commune d’Abomey Calavi où pour la première fois, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a commémoré célébré la fête de l’indépendance avec son conseil communal. En effet, tout a commencé avec les honneurs militaires assurés par le détachement de la police républicaine et de l’armée de terre dans la commune d’Abomey Calavi. Le dépôt de gerbe a suivi sous la musique de fanfare dû à la circonstance en présence des ajointes aux maires, des chefs d’arrondissements et des conseillers communaux venus massivement assister à la cérémonie.

Face à la presse, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a dans un premier temps, souhaité une bonne fête de l’indépendance à toute la population béninoise et cette d’Abomey Calavi en particulier. Il a ensuite réitéré son engagement personnel et celui de son conseil communal à œuvrer pour le rayonnement de la commune. « Un nouveau soleil s’est levé sur la commune d’Abomey Calavi où nous sommes tous appelés à apporter notre édifice à la construction de la commune d’Abomey Calavi », dira le maire qui n’a pas oublié de mentionner les chantiers prioritaires pour la commune. « Le premier chantier est l’assainissement à tous les niveaux. A commencer par le secteur foncier, mettre fin à la mafia foncière dans la commune d’Abomey Calavi. Œuvrer pour le retour effectif de toutes les réserves administratives dans le patrimoine foncier de la commune d’Abomey Calavi », a-t-il précisé. Pour le premier citoyen de la commune d’Abomey Calavi, il est question également « d’œuvrer pour la promotion de l’économie locale, travaillé efficacement à l’amélioration des ressources propres de la commune ».

Raison de plus pour le maire Angelo Evariste Ahouandjinou d’invité toute la population et les conseillers communaux à l’unissons et au travail. « J’en appelle à la conscience aigüe de chacun et de tous car ensemble on est fort, ensemble on fait beaucoup de choses. La commune d’Abomey Calavi est cher à nous tous et c’est pour cela que j’invite chacun à donner un peu de sois même pour relever ensemble le défi ». a-t-il ajouté. Il est important de rappeler qu’avant la célébration de ce 60ème anniversaire de l’indépendance, le maire Angelo Ahouandjinou avait ouvert plusieurs chantiers d’assainissement dont le plus dernier est l’opération de retour des réserves administratives dans le patrimoine foncier de la commune.

1er août 2020 par