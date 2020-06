Le gouvernement approuve le Document 2021-2023

Le gouvernement béninois a approuvé ce mercredi en conseil des ministres le Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2021-2023.

Avec la crise liée au Covid-19, la croissance économique devrait se chiffrer à 3,2% autour de 3,5% en 2020 avant de renouer avec la tendance haussière dès 2021.

Selon le Conseil des ministres, le DPBEP est assorti de ceux de la programmation pluriannuelle des dépenses. Institué par la loi organique nº 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, le document sert de support aux débats d’orientation budgétaire qui doivent se tenir au plus tard, le 30 juin de chaque année.

Ledit document présente la trajectoire d’une économie en croissance depuis 2016, expose les efforts d’assainissement des finances publiques et de consolidation budgétaire au cours des trois dernières années.

L’accent est également mis sur les progrès notés dans la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, renseigne le conseil des ministres, « il décline une stratégie économique soutenue par un renforcement des institutions et une amélioration continue de la gouvernance, en vue de meilleures conditions de vie des populations ».

La priorité est accordée aux volets tels que : la protection sociale et la solidarité nationale, l’accès des populations à l’eau potable et à l’énergie électrique, la construction d’un cadre de vie sain, moderne et durable, le renforcement de la qualité du système sanitaire ainsi que l’amélioration de l’accès des populations aux soins de santé.

S’agissant des finances publiques, « la politique restera axée sur la sécurisation des recettes et sur le renforcement de la qualité des dépenses publiques.

« Il ressort de ce document que si la croissance économique a été soutenue au cours des trois dernières années, avec respectivement des taux de 5,7% en 2017, 6,7 en 2018 et environ 6,9% en 2019, la crise économique liée à la Covid-19 la fixerait autour de 3,5% en 2020 avant qu’elle ne renoue avec la tendance haussière dès 2021 », notifie le compte rendu du Conseil des ministres.

A.A.A

18 juin 2020 par