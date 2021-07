Le coordonnateur de l’AIC de la zone Pobè cambriolé

Deux individus armés ont fait irruption au domicile du coordonnateur de l’Association Interprofessionnelle du Coton (Aic) de la zone de Pobè et Adja-Ouèrè dans la nuit du dimanche 11 juillet 2021. Plusieurs objets ont été emportés.

Une (01) moto de service de marque ‘’Yamaha’’, deux (02) ordinateurs portatifs de marque ‘’Hp’’ et ‘’Acer’’, deux téléphones de marque ‘’Infinix’’ et ‘’Techno’’, une somme de 75 000 FCFA, un (01) appareil woofer et la clé d’une moto ont été emportés au domicile de Serge Sognigbé, coordonnateur de l’Association Interprofessionnelle du Coton (Aic) de la zone de Pobè et Adja-Ouèrè.

Les voleurs, deux individus, armés de hache et de pistolets artisanaux, ont fait irruption au domicile du coordonnateur dimanche 11 juillet 2021 aux environs de 21 heures.

Le coordonnateur de l’Aic de la zone de Pobè et Adja-Ouèrè a déclaré le vol, lundi 12 juillet 2021, au commissariat de l’arrondissement de Pobè. Une équipe du commissariat s’est rendue sur les lieux pour les constats.

14 juillet 2021 par