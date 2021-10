Le Royaume-Uni déploie un navire dans le Golfe de Guinée

Face aux attaques répétées de navires et à l’enlèvement de marins dans le Golfe de Guinée, le Royaume-Uni à travers le navire de patrouille de la Royal Navy britannique HMS Trent vient en renfort aux partenaires.

Par une mission de soutien aux alliés de l’Afrique de l’Ouest, il organise des patrouilles de sécurité.

Le HMS Trent est un navire de la classe River. A son bord, un contingent de Royal Marines du 42 commando qui entraînera les forces partenaires de toute la région. Il est très efficace dans les opérations d’embarquement et de recherche de navires suspects, la gestion des preuves et les compétences médicales, etc. L’équipe est aussi formée aux opérations d’arraisonnement qui aideront à lutter contre les activités illégales telles que la piraterie, le trafic de drogue et le terrorisme.

Le navire en mission visitera dans le Golfe de Guinée, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, le Cap-Vert et la Gambie, après une période de maintenance et une rotation de l’équipage. Il effectuera des patrouilles de sécurité maritime et soutiendra les marines partenaires à développer des compétences maritimes clés et à élaborer des plans pour les opérations futures dans la région.

Le HMS Trent prendra également part aux exercices de l’opérations ‘’Grand African Nemo’’ dirigées par la France, et à la conférence G7++ des Amis du golfe de Guinée (FoGG), qui se tient à Dakar, et que le Royaume-Uni co-préside avec le Sénégal, pays hôte.

