Le Roi Mohammed VI souhaite plein succès aux députés

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a adressé, vendredi 08 octobre 2021, un discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 11ème législature.



Sa Majesté le Roi du Maroc a présidé, ce vendredi 08 octobre 2021, l’ouverture de la première session parlementaire de la nouvelle législature.

Le Souverain a prononcé un discours plein de sens.

’’ Ce rendez-vous annuel est pour Nous l’occasion d’adresser nos félicitations à vous, membres du Parlement et, à travers vous, à l’ensemble des élus, pour la confiance qui vous a été témoignée. Nous prions le Très-Haut de vous accorder à tous, ainsi qu’au nouveau gouvernement, plein succès dans l’exercice de vos fonctions.’’, a déclaré le Roi Mohammed VI.

Une victoire du choix démocratique fait par le Maroc

Sa Majesté a salué la bonne organisation des dernières élections, qui se sont déroulées dans un climat positif et ont été marquées par une large participation, notamment dans nos Provinces du Sud.

’’ Ce scrutin consacre la victoire du choix démocratique fait par le Maroc, ainsi que la normalité des alternances dans la gestion des affaires publiques. En fait, pour Nous, ce qui importe, ce n’est pas que telle formation ou telle autre remporte les élections : Nous accordons en effet un intérêt équivalent à tous les partis.’’, a salué le Roi.

Avec la nouvelle législature, un accent particulier sera mis sur trois volets principaux pour le développement du Royaume.

Il s’agit d’abord de la consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérieuse de ses intérêts supérieurs.

Pour consolider la sécurité stratégique du pays, le Souverain appelle à la création d’un ’’dispositif national intégré ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaires, sanitaires et énergétiques et à la mise à jour continue des besoins nationaux en la matière’’.

Le deuxième volet concerne la gestion de la crise de Covid-19 et la poursuite de la relance économique.

’’ (...) grâce aux mesures adoptées sous Notre impulsion, il est attendu qu’en 2021, le Maroc (...) réalise un taux de croissance supérieur à 5,5%, ce qui constitue une performance inégalée depuis des années et compte parmi les plus élevées à l’échelle régionale et continentale.", a rappelé le Roi Mohammed VI.

Les mesures mises en œuvre sur le plan économique ont permis au Maroc de disposer de réserves de change confortables représentant sept (07) mois d’importations.

Par ailleurs Malgré les difficultés et les fluctuations qui agitent les marchés mondiaux, le taux d’inflation a été maîtrisé à hauteur de 1%, un pourcentage situé en-deçà des taux élevés observés dans certaines économies de la région.

Optimisme et espoir

’’ Tous ces indicateurs (...) portent à l’optimisme et à l’espoir, renforçant la confiance des citoyens et des ménages et stimulant l’esprit d’initiative chez les opérateurs économiques et les investisseurs.", s’est réjoui Sa Majesté.

Le troisième volet est relatif à l’opérationnalisation du modèle de développement et au lancement d’une nouvelle génération de projets et de réformes intégrés.

’’ Nous aspirons à ce que cette législature soit le point de départ de cette dynamique volontariste ambitieuse incarnant l’intelligence collective des Marocains.’’, a assuré SM le Roi.

Selon Sa Majesté, le modèle de développement offre de vastes champs d’action tant pour le gouvernement que pour le Parlement, avec toutes ses composantes.

Aussi, le nouveau gouvernement est-il invité à définir les priorités et les projets à mettre en chantier au cours de son mandat et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer leur financement.

Le défi majeur selon le Roi, consiste à opérer une véritable mise à niveau du système de santé, conformément aux meilleurs standards et en synergie totale entre secteurs public et privé.

Sa Majesté en appelle à une refonte substantielle du Haut-Commissariat au Plan dans la perspective d’en faire un mécanisme d’aide à la coordination stratégique des politiques de développement et d’accompagnement de la mise en œuvre du modèle de développement

Selon Sa Majesté, le début de la présente législature intervient dans ’’ une conjoncture qui s’annonce prometteuse pour l’essor de notre pays.’’

’’ Votre responsabilité, au gouvernement comme au Parlement, en tant que majorité et au sein de l’opposition, est d’œuvrer de concert avec toutes les institutions et les forces vives de la Nation pour le succès de cette étape.’’, a souligné Sa Majesté à l’endroit des parlementaires.

