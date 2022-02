Le Parti Bloc Républicain a condamné les attaques djihadistes, des 8 et 10 fevrier derniers dans le parc w. Par un communiqué rendu public ce lundi 14 février, le BR désapprouve et condamne ces violentes attaques perpétrées sur le territoire béninois, et par la même occasion exprime sa compassion aux victimes et leurs familles. Lire l’intégralité du Communiqué

