Le Maroc érige un mur à la frontière avec la Mauritanie

Après la mise en place d’un cordon de sécurité pour sécuriser le flux des biens et des personnes dans la zone tampon de Guerguarate, les Forces armées royales (FAR) ont édifié un mur de sécurité le long de la frontière avec la Mauritanie sur une distance de 14 km.

« Ce mur de sécurité, solide et infranchissable, a bouclé et totalement isolé [la zone située] le long de la frontière avec la Mauritanie, soit sur une distance de 14 kilomètres, entièrement sécurisée, avec El Guerguerat et la zone tampon du Maroc avec la Mauritanie », a confié une source gouvernementale au site marocain indépendant d’information, Le 360.

La décision a été prise par le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et chef d’Etat-Major général des Forces armées royales.

Le 21 octobre dernier, des miliciens armés du Polisario se sont introduits dans la zone tampon de Guergarat au Sahara marocain. Ils ont mené « des actes de banditisme, bloqué la circulation des personnes et des biens sur cet axe routier, et harcelé continuellement les Observateurs militaires de la Minurso ».

Selon un communiqué du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, « depuis 2016, le "Polisario" a multiplié ces agissements dangereux et intolérables dans cette zone tampon, en violation des accords militaires, au mépris des rappels à l’ordre lancés par le Secrétaire Général de l’ONU et en transgression des résolutions du Conseil de Sécurité, notamment 2414 et 2440, qui ont enjoint au Polisario de mettre fin à ces actes déstabilisateurs ».

Face aux provocations du Polisario, le Maroc a décidé d’agir. Dans la nuit du jeudi au vendredi 13 novembre 2020, les forces armées royales du Maroc ont procédé à la mise en place d’un cordon de sécurité à la zone tampon de Guergarat, reliant le Maroc à la Mauritanie.

