Le Maroc rend hommage à son ancien Premier ministre

Maître Abderrahmane El-Youssoufi, ancien Premier ministre marocain est passé de vie à trépas dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai à l’âge de 96 ans à Casablanca. L’épouse du défunt Mme Hélène El-Youssoufi a adressé quelques heures après le décès de son mari un message de condoléances à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Suite au décès de Maître Abderrahmane Youssoufi, son épouse a exprimé à Sa Majesté le Roi, avec une grande douleur et une profonde affliction, ses condoléances et ses sincères sentiments de compassion et de soutien.

Le Maroc et les Marocains perdent un Grand militant, un Fidèle serviteur ayant voué sa vie entière au service de ses Rois, de l’indépendance, de l’intégrité et de l’essor de son pays.

A en croire Mme Hélène El-Youssoufi qui perd son compagnon de vie, « (...) Abderrahmane vouait à la Personne du Souverain une profonde affection paternelle, qu’il n’a eu de cesse de clamer et de démontrer, bien au-delà du cadre de l’exercice de ses fonctions officielles ».

Bouleversée par le décès du Grand militant, Mme Youssoufi se joint à la douleur de Sa Majesté et à celle de Son Peuple.

Les hommages de Sa Majesté

Dans son messages de condoléance, le Roi Mohammed VI a souligné qu’« un pan entier de l’Histoire du Maroc contemporain porte la marque de sa personnalité singulière et de son style unique d’homme fidèle et loyal, clairement attaché aux principes et guidé par un sens éminent des responsabilités ».

Le défunt fut chargé le 4 février 1998 par Feu S.M. le Roi Hassan II, de former le gouvernement d’alternance qu’il présentera au Souverain le 14 mars de la même année. Se distinguant par sa compétence et son sérieux, S.M. le Roi Mohammed VI lui accorde sa confiance en le maintenant à la tête du gouvernement après le décès de S.M. le Roi Hassan II.

Le Souverain, dans son message de condoléance a « une pensée émue et déférente pour le défunt aux grandes qualités humaines ».

« Son parcours fut voué à la défense des droits de l’Homme et sa vie politique fut jalonnée d’énormes sacrifices. Mu par un dévouement ardent au service des intérêts supérieurs de la Patrie, il a toujours témoigné un attachement inébranlable au Glorieux Trône Alaouite, un loyalisme sans faille aux symboles sacrés et aux constantes de la Nation », a rappelé Sa Majesté.

