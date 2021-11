Le Japon appuie le Bénin avec 16 milliards FCFA

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci et l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa ont procédé mardi, à la signature d’un accord dans le cadre du projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable des départements du Couffo et du Plateau. 16 milliards 130 millions de FCFA, c’est le montant que le Japon alloue au Bénin pour ce projet.

Le financement de ce projet selon l’ambassadeur, s’inscrit dans le cadre de « l’aide financière non remboursable du Japon et s’aligne sur le Plan national de développement du Bénin 2018-2025 ». « La réalisation dudit projet contribuera à l’atteinte des objectifs du Programme d’actions du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable au Bénin », a ajouté Takahisa Tsugawa. Cet appui, poursuit-il, s’inscrit dans l’engagement du Japon réaffirmé lors de la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, et cadre aussi avec la déclaration de Yokohama 2019 à travers son second pilier intitulé : la contribution à la société durable et résiliente.

« Qui donne de l’eau, donne la vie et fait en sorte que les maladies d’origine hydrique disparaissent. Qui donne de l’eau facilite aussi la réalisation de nombreux projets. On ne peut développer l’agriculture ou poursuivre le programme de transformation structurelle du pays sans l’eau », a souligné le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci.

Le chef de la diplomatie béninoise a rappelé la volonté du chef de l’Etat de rendre disponible d’ici 2023, l’eau potable à tous les citoyens béninois sur l’ensemble du territoire national. Il n’a pas manqué d’exprimer la satisfaction du Bénin au gouvernement japonais pour cet appui qui, contribue ainsi à accélérer l’agenda d’approvisionnement en eau dans les départements du Couffo et du Plateau.

F. A. A.

18 novembre 2021 par ,