Le Ceg Zongo cambriolé, l’ordinateur du directeur emporté

Le Collège d’Enseignement Général (CEG) Zongo de Parakou a été cambriolé ce weekend. Des données sensibles sur l’établissement sont entre les mains des cambrioleurs non identifiés pour l’heure.

Des cambrioleurs non encore identifiés sont entrés dans l’enceinte du Collège d’Enseignement Général (CEG) Zongo de Parakou le weekend écoulé. Ils ont cassé un pan du mur du bureau du directeur de cet établissement public.

L’ordinateur du directeur contenant des données sensibles des élèves et autres informations administratives du CEG Zongo a été emporté.

