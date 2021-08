Le Comité de suivi du Projet Parc Pendjari prévoit une tournée de vulgarisation

Le Comité Local de suivi du Projet Parc Pendjari envisage une tournée de vulgarisation de la Convention de gestion des terres de la ZOC les 15 et 16 août 2021. Il a tenu sa deuxième session au titre de l’année 2021 du 03 au 05 août à Porga.

Lancés par le Chargé de Mission du Préfet de l’Atacora, Maguidi Gbere Kora, les travaux ont permis au président du Comité Déri Péri Dahori d’exposer les activités du Comité de ces deux derniers mois. Il s’agit notamment de l’élaboration du Plan de Travail Annuel (PTA) et la préparation des tournées de sensibilisation des communautés vivant autour du Parc pour une collaboration pacifique avec les différents acteurs impliqués dans sa gestion.

M. Djaléni Djatto, Secrétaire Exécutif de l’Association Villageoise de Gestion des Réserves de Faune (Avigref), Olivier Dossi, Assistant du Directeur des Actions Périphériques du Parc et Dr Kiansi Yantibossi, Expert en gestion des aires protégées et membre du Conseil d’Administration du Parc, ont présenté des communications portant sur la gestion des conflits dans la Zone d’occupation contrôlée du parc (ZOC), la Convention sur le Plan d’utilisation des terres dans la ZOC et le plaidoyer pour une proximité profitable aux riverains.

Les participants ont fait part deux leurs préoccupations relatives aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, la gestion des terres et l’appui au développement sociocommunautaire.

Le planning des activités du Comité a été actualisé. Une tournée de vulgarisation de la Convention de gestion des terres de la ZOC est prévue pour les 15 et 16 août 2021 sur les axes Tanguiéta-Batia et Dassari-Porga.

Le Préfet de l’Atacora, Maguidi Gbere Kora, s’est réjoui « du bon fonctionnement du Comité qui va induire l’implication des élus locaux dans le règlement des conflits agropastoraux devenus fréquents dans la zone ».

Le Comité local de suivi du projet Pendjari est un organe de concertation, d’orientation et d’intermédiation installé par l’Agence Nationale de Promotion du Patrimoine et de Développement du Tourisme. Il est composé des membres des communes de Tanguiéta, Matéri et Kérou.

AAA

9 août 2021 par