Le Bénin classé 147è sur 174 pays

Le groupe de la Banque Mondiale a publié, mercredi 16 septembre 2020, le rapport 2020 sur l’indice de capital humain (ICH). Selon les données de l’indice qui prennent en compte la santé et l’éducation dans 174 pays, le Bénin affiche un indice de 0,40 (40%).

Le Bénin occupe ainsi la 147e place sur 174 pays. Pour David Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale, la pandémie de coronavirus a « un impact économique particulièrement brutal sur les femmes et les familles les plus défavorisées, exposant de nombreux individus vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté » dans les pays à faible revenu. Le rapport préconise de « protéger les populations et investir dans leur avenir » en vue « d’un redressement durable et sans exclusion et d’une croissance dynamique ».

M. M.

21 septembre 2020 par