Le Bénin garde la 83è place au classement FIFA

La FIFA a publié en fin de semaine, le classement des meilleures nations du football. Le Bénin, comme en octobre dernier, a gardé la 83ème place sur le plan mondial.

Le Bénin n’a pas progressé ni régressé au dernier classement FIFA. Comme en octobre, le pays est resté scotché à la 83ème place. Pendant ce mois, les Écureuils ont livré deux matchs soldés par une victoire (2-0) face au Madagascar, et une défaite (0-2) face aux Léopards de la RD Congo lors des deux dernières rencontres des éliminatoires du Mondial, Qatar 2022.

La Belgique garde toujours la tête du classement dans le monde (1828,45 points) devant le Brésil et la France, respectivement 2ème et 3ème avec (1826, 35 points, et 1786,15 points).

F. A. A.

21 novembre 2021 par