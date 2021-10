Bénin et Nigeria travaillent pour une zone économique

Le Bénin et le Nigéria prévoient la signature de certains accords bilatéraux afin de renforcer leur cadre juridique et coopération.

En marge des travaux de la 39ème Session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union Africaine qui s’est tenue à Addis-Abeba (Ethiopie), les 14 et 15 octobre 2021, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci a échangé avec son homologue nigérian Geofrey Onyeama. Les deux personnalités ont discuté « des voies et moyens en vue d’accélérer les actions en cours, destinées à créer le cadre, notamment juridique de renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays ».

Aussi, ont-ils abordé « les questions liées à la sécurité, à la libre circulation des personnes et des biens, à la coopération transfrontalière et aux échanges économiques et commerciaux comme principaux axes sur lesquels les efforts seront concentrés pour assurer la création à court terme d’une zone économique bénino-nigériane ».

Il est prévu au dernier trimestre de cette année, la tenue d’une réunion de haut niveau dans le cadre de la signature de certains accords bilatéraux. Ils ont pour but de renforcer le cadre juridique liant les deux pays au sein de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Récemment, l’Agence Bloomfield Investment Corporation a relevé la note en monnaie locale du Bénin. Elle est passée de A- à A. L’un des facteurs positifs ayant permis ce relèvement de la note du Bénin est la mise en place d’une zone de libre-échange avec le Nigéria en cours après la réouverture des frontières terrestres en décembre 2020.

A. Ayosso

19 octobre 2021 par ,