Le FMI projette une croissance de 2% au Bénin

La moitié des économies entreraient en récession en 2020 dans la zone UEMOA, mais le Bénin va enregistrer une croissance positive selon le Fonds Monétaire International (FMI).

Dans son rapport sur les perspectives de l’économie mondiale publié le 13 octobre 2020, le FMI a révisé ses projections de croissance. Dans la zone l’UEMOA, la moitié des économies entreraient en récession, en 2020. Il s’agit des pays tels que : le Burkina Faso (-2,0%), la Guinée-Bissau (-2,9%), le Mali (-2,0%) et le Sénégal (-0,7%).

Le FMI envisage une croissance positive en 2020 pour le Bénin avec un taux élevé de 2%.

Pour le Togo, la croissance se situerait entre 0,0%. Sur la période 2021-2025, le FMI prévoit une reprise de la croissance dans tous les Etats avec de fortes accélérations entre 2022 et 2023 pour le Niger et le Sénégal compte tenu notamment des projets d’exploitation pétrolière.

Quant aux prévisions de croissance de l’économie mondiale de juin 2020, elles ont été revues à la hausse (+0,5 point de pourcentage).

En 2020, la croissance mondiale devrait se replier de 4,4% en 2020. Pour les années 2021 à 2025, « la croissance mondiale serait de 5,2% en 2021 et de 3,8% en moyenne sur la période 2022-2025 ».

