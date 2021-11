L’équipe béninoise bien préparée est prête pour la compétition

La sélection béninoise de tennis des moins de 14 ans séjourne actuellement en Tunisie. C’est une délégation composée d’entraîneur et de trois joueurs qui est allée à Tunis pour prendre part au championnat d’Afrique des 14 ans et moins de tennis qui se déroulera du 16 au 21 novembre.

L’équipe béninoise a pris le temps de se préparer durant plusieurs jours avant de s’envoler pour la capitale tunisienne. La délégation béninoise conduite par l’entraîneur Jean Houngbo est donc allée à Tunis en toute confiance. Les trois jeunes joueurs espèrent réaliser de bonnes performances.

Les frères Ponty Isman et Saïda ; Honvou Jemila sont les trois joueurs qui composent la sélection béninoise a rappelé le secrétaire général de la Fédération béninoise de tennis (FBT), Bernardin Agossou Codjo.

En Tunisie, le Bénin sera face à des pays en provenance de l’Afrique de l’Ouest tout comme le Togo. Ceux de l’Afrique centrale et du Maghreb sont aussi attendus. « Les joueurs sont au point. Je suis convaincu qu’on fera de merveilles », a confié Jean Houngbo, entraîneur de l’équipe béninoise. Un peu avant leur départ, Isman Ponty pour sa part, a rassuré : « On a fait des entraînements avec notre coach, on a corrigé quelques notions. Je suis prêt pour la compétition. Je promets un bon résultat ».

Saidath Ponty quant à elle, promet un meilleur résultat que l’édition précédente. « On a fait quelques révisions sur les courts, le revers, le smash et aussi les volés, les balles d’attaque. Je suis prête, même si ça sera difficile, je suis prête », a-t-elle déclaré promettant la première place après que le Bénin ait fini 4è en Egypte lors de l’édition précédente.

A. Golou (Coll)

