Le Bénin 2e dans l’Uemoa, 4e dans l’espace Cedeao et 13e en Afrique

La Fondation Mo Ibrahim a publié ce lundi 16 novembre, l’indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) 2020. Le Bénin se positionne à la 13e place devant 41 pays africains.

Le Bénin a fait des progrès en matière de gouvernance. Il est classé à la 13e position sur 54 pays. Le Bénin totalise 58,6 points sur 100 avec une marge de progression de + 1.1 par rapport à 2010 à 2019.

Dans l’espace UEMOA, le Bénin est le deuxième pays puisque le Sénégal est 9e en Afrique avec 63.2 points et une marge de progression de +3.3 par rapport à 2010 à 2019. Il y a ensuite le Burkina-Faso (17e) ; la Côte d’Ivoire (18e) ; le Togo (25e) ; le Niger (28e) ; le Mali (31e) et la Guinée-Bissau (41e). Ces pays ont tous enregistré une marge de progression à l’exception du Mali (-2.5).

En général, la Fondation Mo Ibrahim a noté un recul de la gouvernance en Afrique. L’Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine encourage la gouvernance et le leadership afin d’accélérer la transformation du continent africain.

A.A.A

17 novembre 2020 par