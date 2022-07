Une policière et son compagne condamnés

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu sa décision dans le dossier de vol de 17 millions FCFA à la Brigade Economique et Financière (BEF) ce lundi 18 juillet 2022.

La fonctionnaire de police en service à la Brigade Economique et Financière (BEF), Dalila Bissaloué Yérima, a été condamnée à 7 ans de prison ferme et 50 millions FCFA d’amende pour « vol et blanchiment de capitaux » dans l’affaire de disparition de 17 millions FCFA à la BEF.

Poursuivi dans la même affaire, Alahassane Moumoui, le compagne de la policière Bissaloué, a été condamné à 5 ans de prison ferme et 50 millions FCFA d’amende pour « vol et blanchiment de capitaux ».

C’est à l’issue de la présentation des prévenus ce lundi 18 juillet 2022 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Les accusés avaient été arrêtés le 25 avril 2022 à la suite du vol d’une somme de 17 millions FCFA dans les scellés de la BEF par dame Bissaloué. Le mode opératoire la prévenue consistait à remplacer les billets volés par des coupures de papier de mêmes dimensions.

A la barre, dame Bissaloué ne reconnait avoir soutiré que 14 millions FCFA.

La policière et son compagnon retournent donc en prison pour purger leur peine.

