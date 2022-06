La police recherche ceux qui ont agressé les Écureuils

L’attaque perpétrée contre le bus transportant les Écureuils après le match face au Mozambique ce mercredi 08 juin 2022 ne va pas rester impunie. La police a ouvert une enquête et les auteurs ou instigateurs de cet acte seront interpellés et présentés à la justice.

Le Bénin a joué ce mercredi 08 juin le deuxième match des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. La sélection nationale a courbé l’échine devant les Mambas du Mozambique par un score de un but à zéro. Une seconde défaite consécutive qui n’a pas été du goût des supporteurs béninois. Certains délinquants s’en sont pris au bus transportant les joueurs, leur jettant des pierres. Du fait de cet acte, certains joueurs (environ trois ou quatre) ont été blessés.

Quelques heures après ces actes de violence, la police a ouvert une enquête. Les auteurs ou instigateurs seront arrêtés et confiés à la justice.

