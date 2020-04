La phase 1 du projet Asphaltage s’achève fin octobre 2020 (Tonato)

Le ministre du cadre de vie et du développement durable était sur les plateaux de la Télévision nationale ce mercredi 08 avril 2020. Durant les échanges, José Didier Tonato a fait le bilan des 04 ans de gouvernance du président Patrice Talon dans le secteur du cadre de vie et du développement durable dont il a la charge.

Evoquant la vision stratégique conduite par le chef de l’Etat dans le secteur du cadre de vie, le ministre Tonato a mis l’accent sur le projet Asphaltage. Ce projet, un des projets phares du gouvernement Talon, à l’en croire, représente « peut-être 10% » de ce que les populations peuvent désormais commencer à voir, étant donné que tous les projets ont atteint un niveau de maturité.

Selon le ministre du cadre de vie et du développement durable, « certains sont en appel d’offres, d’autres sont déjà passés, des contrats sont signés, les chantiers démarrent ».

Le ministre a annoncé qu’à partir de maintenant jusqu’aux prochains mois, « cela doit être l’émergence, la visibilité au niveau des différents projets » que le gouvernement va conduire et en parler.

Citant en exemple la voie qui desserre le site du pèlerinage d’Ekpè, José Didier Tonato a rassuré que les lampes sont posées, et « toutes les voies asphaltées aujourd’hui bénéficieront d’éclairage public solaire, sans oublier les espaces verts, les alignements d’arbres et les équipements de sécurité routière comme les feux tricolores, les panneaux d’information des populations ».

Il n’a pas manqué d’évoquer le mobilier urbain qui prend en compte les banquettes et les poubelles dans les zones où il y a des délaissés de voirie afin de « permettre de faire ces aménagements » dans les 9 villes sélectionnées.

Le projet Asphaltage, rassure le ministre, « c’est de la voirie, c’est de l’assainissement et c’est tout l’agrément en termes d’éclairage, d’espaces verts, de sécurité et de mobiliers urbains ».

Le ministre du cadre de vie et du développement durable a précisé que la date du dernier lot, le plus long qui se trouve à Porto-Novo, doit prendre fin d’ici octobre 2020.

En dehors de ce lot, tous les autres lots s’achèvent à la fin du mois de juin 2020. Ce qui permettra selon lui, de voir dans les villes de Cotonou, Sèmè-Kpodji, Bohicon, Abomey, Lokossa, Parakou et Natitingou, le projet Asphaltage dans sa forme finalisée.

F. A. A.

8 avril 2020 par