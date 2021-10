La mairie de Parakou ferme son bureau annexe de Cotonou

La représentation de la municipalité de Parakou dans la ville de Cotonou est fermée.

Cette décision a été prise vendredi dernier par conseil communal et qui annule celle prise par l’ex maire de Parakou Charles Toko.

Plus de bureaux annexes de la mairie de Parakou à Cotonou.

Le conseil communal de Parakou a décidé, vendredi 24 septembre 2021, lors de sa 3è session ordinaire de l’année 2021, de la fermeture de la représentation de la municipalité de Parakou dans la ville de Cotonou.

Selon la décision prise à l’unanimité par les membres du conseil communal, la mairie de Parakou ne dispose plus de ressources suffisantes pour poursuivre ce mode fonctionnement.

La fermeture des bureaux de la mairie de Parakou dans la ville de Cotonou a été décidé à l’issue d’une évaluation, selon Félix N’Potcha, Secrétaire Général de mairie de Parakou.

L’ancien maire Charles Toko avait autorisé l’ouverture des bureaux à Cotonou pour faciliter la tâche aux citoyens pour l’obtention des actes d’état civil et autres pièces administratives.

