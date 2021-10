La loi sur l’avortement votée ( lire le projet )

L’Assemblée nationale a procédé au vote de la loi portant modification de la loi N°2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021.

Les députés de la 8è législature ont adopté au petit matin du jeudi 21 octobre 2021 la loi N°2021-12 portant modification de la loi N°2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. La modification apportée est relative à la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse.Le nouvel article 17-2 dispose : « A la demande de la femme enceinte, l’interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d’aggraver ou d’occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l’intérêt de la femme et/ou de l’enfant à naître ».

Lors d’un point de presse tenu juste après le vote de la loi, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, a indiqué qu’ au « la mortalité maternelle est encore un drame dans notre pays et les avortements non sécurisés y contribuent pour 20% selon les chriffres actuels. C’est face à ce périple sanitaire que le gouvernement a pris ses responsabilités en soumettant aux honorables députés, qui viennent de l’adopter, une modification notamment de l’article 17 de la loi N°2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle ». Selon le ministre de la santé, le vote de la loi « vient soulager les peines de nombreuses femmes qui face à la détresse d’une grossesse non désirée se trouvent obligées de mettre leur vie en jeu par des pratiques d’interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées ». Le ministre a espéré que la loi sera accueillie favorablement par le personnel médical qui fait souvent face aux complications causées par les avortements non sécurisés. Au Bénin, ce sont « près de 200 femmes qui meurent chaque année des suites des complications de l’avortement », a indiqué le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

Lors de l’examen de la loi à l’Assemblée des députés dont Aké Natondé, Nestor Noutaï, Kader Gbadamassi, Adin Houéssou Léon, Paulin Gbénou, Mama Sanny ont affiché leur opposition quant au vote de la loi.

L’objectif visé n’est pas de contrôler les naissances, ont argumenté les députés soutenant le projet de loi lors des débats.

A l’introduction de la loi au parlement, les évêques du Bénin ont réagi en invitant « les honorables députés à dire Non à la culture de la mort ».

Pour le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, l’acte qui est posé doit être perçu comme « une mesure de santé publique dont l’unique objectif est de sauver des vies humaines ».

M. M.

21 octobre 2021 par