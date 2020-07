La formation des maires FCBE reportée

Le Bureau politique du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) à travers un communiqué en date du vendredi 17 juillet 2020 signé du Secrétaire Exécutif National Paul Hounkpè notifie le report de la formation des maires à une date ultérieure.

La formation qui doit rassembler les maires, adjoints aux maires et chefs d’arrondissements à Parakou n’aura plus lieu le samedi 18 juillet 2020.

Ce report de la formation intervient à la suite de la décision rendue par la Cour suprême pour invalider le siège d’un conseiller des FCBE.

La Cour suprême a ordonné la reprise de l’élection du maire, des adjoints et des chefs d’arrondissements de Parakou.

Avec cette nouvelle donne, Aboubacar Yaya va perdre son poste de maire de Parakou.

A.A.A

17 juillet 2020 par