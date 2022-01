La fille du pasteur décédé, ses enfants et sa femme arrêtés

Affrontements à Savalou

Le bilan des affrontements entre les fidèles de l’église Azzaël la lumière de Mesmin Kpodékon et la population de la localité de Monkpa, commune de Savalou s’alourdit. De 08, le nombre de personnes décédées est passé à 09.

Dans un entretien accordé à Urban FM, le maire de la commune de Savalou, Dèlidji Houindo informe que la fille du pasteur Mesmin Kpodékon est décédée. Elle aurait succombé aux balles. D’autres sources précise que la femme du responsable du groupe religieux et ses enfants ont été arrêtés.

L’affrontement entre les fidèles de l’église Azzaël et les forces de sécurité a fait 8 morts dans le rang des fidèles et deux policiers tués.

Après plusieurs heures de cavale, le responsable du groupe religieux a été arrêté à Covè dans le Zou.

F. A. A.

31 janvier 2022 par ,