La chirurgie cardiaque effective au Cnhu-Hkm

Ouf de soulagement pour les citoyens souffrant de maladies cardiovasculaires. Grâce à l’acquisition et l’installation d’équipements et de matériels de chirurgie cardiaque au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, des interventions chirurgicales à cœur ouvert sont désormais possibles.

En avril 2021, une dizaine de patients admis à l’unité de cardiologie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutougou MAGA de Cotonou (CNHU-HKM) ont été opérés du cœur avec succès. Une première au Bénin effectuée par des chirurgiens réputés en la matière sollicités par le gouvernement béninois. « C’est un premier essai qui devrait être suivi d’autres missions pour réaliser le transfert des technologies qui doit conduire à terme à ce que les patients béninois soient opérés au maximum sur le territoire béninois par des équipes béninoises », avait déclaré le chirurgien cardiologue Dr Daubochez.

Selon Dr Wilfried Gandji, il était déjà possible de réaliser des interventions chirurgicales à cœur fermé. Il fallait souligne le cardiologue, beaucoup de matériels pour les interventions chirurgicales à cœur ouvert. Le gouvernement béninois dans le but de renforcer le plateau technique existant par des équipements et matériels dédiés à la prise en charge chirurgicale de ces pathologies, a décidé en décembre 2020 d’acquérir et d’installer les équipements et matériels de chirurgie cardiaque nécessaires. « Actuellement on est en train de mettre en place, toute la structure nécessaire pour pouvoir prendre en charge ces malades sur place », a annoncé Dr Wilfried Gandji au terme de la première mission.

Un bonheur pour la plupart des malades qui n’arrivent pas à se faire opérer en raison des coûts prohibitifs à l’étranger.

Depuis 2016, le gouvernement de Patrice Talon mène des actions pour une couverture sanitaire plus efficace. Pour les prochaines années, le gouvernement veut combler le déficit en infrastructures sanitaires et ainsi améliorer l’offre de soins à travers la mise en œuvre d’un programme d’investissement massif.

