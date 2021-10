La SBEE doit 33,5 milliards FCFA aux banques

Les dettes de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) entre la période 2017-2019 s’élèvent à 33,5 milliards FCFA.

La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) doit 33,5 milliards FCFA à ses banques partenaires entre la période 2017-2019, selon un rapport conjoint d’activité de la Caisse autonome d’amortissement (Caa) Bénin et la Direction Générale des Participations de l’État et de la Dénationalisation (DGPED).

La SBEE a engagé des prêts à taux modérés avec les banques d’environ 34 milliards de FCFA.

Ces prêts ont permis à la société de faire face aux charges fixes de la société et aussi éponger une partie de ses arriérées laissées par le régime de Boni Yayi.

