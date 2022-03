La Haac déplore le cas des journalistes sans carte de presse

Rémi Prosper Moretti, Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) s’est prononcé sur l’importance de la carte de presse pour les professionnels des médias. C’est à l’occasion d’une session plénière de la HAAC tenue mercredi 02 mars 2022.

« Ça me fait vraiment de la peine de constater que des journalistes continuent d’exercer sans la carte de presse. Malgré l’existence du code du numérique, lorsque vous n’avez pas la carte de presse et vous publiez des choses surtout sur le Numérique, vous êtes frappés par ce code-là. Même en dehors de ça, si quelqu’un se plaignait et qu’il y avait une plainte, vous n’êtes plus protégé par l’institution parce qu’il est dit qu’il n’y a plus de peine privative de liberté pour les journalistes. Or pour l’être , il faut avoir cette carte de presse. C’est cette carte de presse qui permet de dire que vous êtes journaliste. Ce n’est pas seulement le diplôme. En faisant la démarche de la carte de presse, vous vous protégez », a déploré Rémi Prosper Moretti, mercredi 02 mars 2022, à l’occasion d’une session plénière de la Haac tenue à son siège. La plénière se prononçait sur la sanction de la chaîne de télévision Carrefour TVC épinglée pour des dérapages sur l’une de ses émissions.

M. M.

3 mars 2022 par ,