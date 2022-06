La HAAC met en garde les médias en ligne sans autorisation

L’émission de télévisions satellitaires et autres médias en ligne créées sans autorisation préalable n’est pas du goût de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Le régulateur des médias au Bénin l’a fait savoir à travers un communiqué en date du 3 juin 2022 ordonnant l’interdiction d’émettre à ces médias illégaux.

Le président de la HAAC déplore le fait que « (…) malgré les nombreux appels de la HAAC au respect scrupuleux de la règlementation relative aux médias audiovisuels en République du Bénin, des télévisions satellitaires et autres médias en ligne sont créés sans l’autorisation préalable de la HAAC en violation des dispositions de l’article 35 de la Loi organique N°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et des articles 207, 208 et 252 de la Loi N°2015-07 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin ».

Par conséquent, Rémi Prosper Moretti ordonne « l’interdiction de la diffusion de ces médias illégaux sur toute l’étendue du territoire national ».

Le président de la HAAC appelle également les promoteurs au respect des textes régissant la presse et la communication au Bénin.

M. M.

