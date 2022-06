GDIZ et SIPI mettent 1500 plants en terre

La communauté béninoise commémore, ce mercredi 1er juin 2022, la 38ème édition de la journée nationale de l’arbre. La Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI) a sacrifié à la tradition avec 1500 plants. La cérémonie de mise en terre des plants a eu lieu en présence du directeur général de la SIPI, Létondji BEHETON, du directeur général de l’APIEX, Laurent GANGBES, des maires de Tori Bossito et de Zè, et plusieurs autres personnalités.





La protection de l’environnement occupe une place importante dans la stratégie d’industrialisation de la SIPI. Pour l’édition 2022 de la journée de l’arbre, la société envisage mettre en terre 1500 plants. Sur ce nombre, environ 100 plants de Roystonea (palmier royal) ont été mis en terre ce 1er juin 2022 sur les terre-pleins centraux au sein de la GDIZ.

Outre cette espèce, le Mangifiera indica, le Citrus sinensis (orangers), le Khaya Senegalensis (caïlcédrat) et le Termina seront mis en terre sur les corridors au sein de la GDIZ dans les jours à venir.

« La Zone industriel de Glo-Djigbé Zè (GDIZ) est un projet qui prend en compte tout ce qui est impact environnement. Malgré le fait que ce soit un projet industriel, nous essayons de minimiser le plus possible, tout ce qui est impact sur l’environnement », a souligné le directeur général de la SIPI. L’objectif selon lui, est de « bâtir une zone industrielle moderne de classe internationale et respectueuse de l’environnement ».

Dans le contexte actuel de changement et de réchauffement climatiques, l’essentiel selon Létondji BEHETON est d’entreprendre toute sorte d’actions possibles pour minimiser les risques de l’action humaine et ses effets négatifs sur l’environnement.

Au nom des maires d’Abomey-Calavi et de Zè, le maire de Tori Bossito a remercié les responsables de la GDIZ pour le travail qu’ils font.

Evoquant l’importance de l’arbre dans la vie de l’homme, Rogatien KOUAKOU a émis le vœu que les plants qui vont être mis en terre soient suivis.

Après la mise en terre des plants, les autorités ont visité les industries textiles installées de la GDIZ.

F. A. A.

F. A. A.

