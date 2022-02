La France met en garde ses ressortissants

La France déconseille les zones frontalières du Burkina Faso, d’une grande partie du Niger et d’une partie du Nigéria, y compris les parcs nationaux de la Pendjari et du W et environs à ses ressortissants. L’information a été rendue publique, ce jeudi 10 février 2022, sur le site du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.

« En raison de possibles incursions de groupes armés terroristes et du risque d’attaque ou d’enlèvement, il est formellement déconseillé de se rendre dans les zones frontalières du Burkina Faso, d’une grande partie du Niger et d’une partie du Nigéria, y compris les parcs nationaux de la Pendjari et du W, et les zones mitoyennes à ces parcs. Ce niveau de vigilance (« formellement déconseillé », en rouge sur la carte) est incompatible avec les activités touristiques », informe le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.

Avant tout déplacement au Bénin, la France recommande à ses ressortissants de prendre connaissance des zones formellement déconseillées, d’observer strictement les consignes de sécurité et de se conformer au zonage sécuritaire tel qu’indiqué sur la carte.

Un instructeur français en contrat avec African Parks Network (APN) est décédé mardi 08 février 2022 dans le parc W. La patrouille de gardes forestiers de l’APN allait débusquer des braconniers dans le parc W quand elle est tombée sur un engin explosif improvisé. Deux autres patrouilles ont subi le même sort. Le bilan fait état de 9 morts et de 12 blessés.

Le corps de l’instructeur français âgé de 50 ans a été retrouvé jeudi 10 février 2022. Le parquet national antiterroriste de Paris a ouvert une enquête à cet effet.

A.A.A

