La Fondation Moov Africa célèbre la Noël avec les enfants malades

Partager la joie de Noël avec tous les enfants du Bénin, et particulièrement ceux malades et hospitalisés dans les hôpitaux, c’est l’objectif que poursuit la Fondation Moov Africa en cette période des fêtes de fin d’année. La secrétaire exécutif, Dolorès Chabi Kao s’est rendue dans l’après-midi de ce vendredi 17 décembre 2021 au Centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteints de la drépanocytose du CNHU-HKM.



Aucun enfant ne doit être laissé pour compte à l’occasion de la fête de Noël, grand moment de joie pour les enfants. Fort de cela, la Fondation Moov Africa a passé quelques instants de joie et de bonheur avec les enfants du Centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteints de la drépanocytose du CNHU-HKM. Comme tous les autres enfants, ils ont eu droit à des cadeaux. De quoi leur procurer la joie de Noël.

« La drépanocytose est une pathologie très difficile pour les enfants qui en souffrent », a déploré Dolorès Chabi Kao. Ce qui explique la présence de la fondation qu’elle dirige aux côtés de ces enfants, et leur manifester le soutien de la fondation qu’elle dirige. Profitant de l’occasion de la cérémonie de remise de cadeaux, la secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa a souhaité un joyeux Noël à tous les enfants du Bénin, et particulièrement ceux malades et hospitalisés en cette occasion de fête.

Elle a enfin prié Dieu qu’il leur accorde la grâce de sortir très tôt de la maladie, afin de pouvoir rentrer chez eux et fêter les prochaines fois dans leurs maisons.

A en croire la directrice du Centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteints de la drépanocytose du CNHU-HKM, la drépanocytose est une maladie héréditaire, génétique transmis des parents aux enfants. « C’est une maladie douloureuse avec beaucoup de complications. Les patients atteints de cette affection souffrent énormément durant toute l’année », a ajouté Bernice Quenum.

Le centre, fait-elle savoir, offre des moments de joie aux enfants en période de fête de Noël. Ce qui leur permet de s’épanouir, de montrer leurs potentialités artistiques et culturelles. Mais face aux difficultés d’organisation cette année, elle a lancé un appel à des structures et personnes de bonnes volontés pour soutenir ces enfants vulnérables dont les parents pour la plupart, n’ont pas assez de moyen. Un appel auquel la Fondation Moov Africa n’est pas restée muet.

Bernice Quenum s’est dite très heureuse et réconfortée du geste de Moov Africa. C’est une première, mais elle compte continuer à faire le plaidoyer pour que le partenariat avec la Fondation se pérennise.

Le Centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteints de la drépanocytose fait l’effort de faire un diagnostic précoce de la maladie de la drépanocytose. Quand il s’avère que deux parents ont le trait de la maladie, dès la naissance de l’enfant, un test est fait, et s’il est malade, il bénéficie dès sa naissance d’une prise en charge. Ce qui selon la directrice, lui permet de grandir sans les complications, les impacts de cette maladie.

