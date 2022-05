La Fondation Moov Africa et Erevan au cœur de l’action sociale à Sos Village d’enfants de Natitingou

La Fondation Moov Africa, en partenariat avec Erevan, a fait don de vivre aux pensionnaires du village d’enfants SOS de Natitingou . La cérémonie a eu lieu le lundi 02 mai 2022 dans l’enceinte de l’établissement en présence des responsables de l’institution sociale.

Le don composé de sacs de riz et de maïs, de bidons d’huile, de cartons de spaghettis, de savons et autres a été remis aux enfants du village d’enfants SOS de Natitingou par monsieur Charles HIE, représentant de la secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa.

A travers cette action, a-t-il, indiqué, la Fondation, entend remercier et surtout témoigner sa reconnaissance aux responsables et aux mamans du Sos village d’enfants de Natitingou, qui au quotidien sacrifient de leur temps, de leur énergie et de leur volonté, pour encadrer et encourager ces enfants qui sont aujourd’hui vulnérables. « A l’occasion du tour du Bénin que nous accompagnons depuis maintenant deux ans, il est pour nous un impératif, voir un devoir au niveau de la fondation d’apporter du bonheur à ceux qui quelque part en ont visiblement besoin et tout au long de ce tour, nous marquerons des arrêts pour aider des personnes vulnérables, que ce soit par des pose de pierres pour la construction des écoles ou par des dons », a précisé Charles HIE. Au nom du directeur général et de la secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa, il a réitéré l’engagement manifeste de la fondation à être toujours au cœur de l’action sociale.

« C’est une immense joie pour nous de recevoir ce don, nous voudrions, au nom du directeur national du SOS villages d’enfants du Bénin, des participants des programmes SOS et en mon nom propre, remercier sincèrement la Fondation Moov Africa et Erevan, qui de part leur geste contribuent aux actions du village d’enfants SOS de Natitingou, à l’endroit des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale et nous espérons les compter parmi nous chaque année », s’est satisfaite, la manager du village d’enfant Sos de Natitingou.

Au-delà de son caractère profondément social, ce geste de la Fondation Moov Africa et Erevan, a fait remarquer Innocente SACCA, contribue à la mobilisation de la contre partie que les partenaires attendent souvent du SOS village d’enfants du Bénin. Elle a par ailleurs salué la démarche de la Fondation, qui a consisté à tenir compte des besoins réels de l’établissement en associant ses responsables dans l’achat des vivres.

Quelques images de la cérémonie de remise de don

