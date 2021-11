Fondation Adrien Houngbédji lance la formation au langage python

La Fondation Adrien Houngbédji pour le Numérique, la Jeunesse et l’Intelligence artificielle (FAHNJIA) a initié une formation au langage du codage python à travers le projet "Classes numériques". Elle démarre ce lundi 15 novembre 2021 par visioconférence.

Suite à la première édition des Vacances numériques en août 2020, la Fondation Adrien Houngbédji pour le Numérique, la Jeunesse et l’Intelligence artificielle FAHNJIA) lance la formation au langage du codage python. C’est en collaboration avec l’Agence Francophone de l’Intelligence Artificielle (AFRIA) et l’appui technique de l’Institut Universitaire MathFinEco de Bénin excellence et des partenaires tels que CAEB, NLC Groupe et autres.

La session démarre ce lundi 15 novembre par visioconférence à Cotonou, à Porto-Novo, à Abomey-Calavi, à Abomey et à Parakou.

Lors de la conférence inaugurale, vendredi 12 novembre 2021, le président Adrien Houngbédji a indiqué qu’il s’agit d’un grand rendez-vous de formation et de projection sur l’avenir du Bénin. « Le numérique se positionne déjà commune un puissant vecteur de croissance socio-économique. Il révolutionne de plus en plus les usages, facilite la vie et accélère le développement », a déclarée Me Adrien Houngbédji. Le Bénin poursuit-il, est à féliciter pour s’être engagé tôt dans cette dynamique sous le leadership de Patrice Talon.

« En plus de ses efforts inlassables pour généraliser l’Internet haut débit, nous nous réjouissons de constater, la stratégie nationale pour l’intelligence artificielle qui est en train d’être mise en œuvre sous sa houlette », a ajouté Adrien Houngbédji. Le président de la Fondation a souligné la nécessité d’apprendre aux jeunes l’importance et les enjeux du numérique pour ne pas rater le transformation digitale.

A l’en croire, la formation au langage du codage python est pratique, pragmatique, certifiante et en adéquation avec les besoins de notre écosystème. Elle sera assurée par des professionnels nationaux et internationaux. Après avoir remercié les partenaires, il n’a pas manqué de saluer la détermination du ministre du numérique et de la digitalisation qui ne ménage aucun effort pour accompagner les différentes initiatives.

A.A.A

15 novembre 2021 par ,