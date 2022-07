La DGSF échange avec les banques et les invite à la redéfinition du service à la clientèle

Lundi 11 Juillet 2022, Le Directeur Général du Secteur Financier Adam Dendé AFFO avec des membres du cabinet du Ministre d’Etat chargé de l’économie et des Finances ont rencontré les Directeurs Généraux des Banques ou leurs représentants exerçant en République du Bénin.

Ils ont évoqué, l’urgente nécessité de l’amélioration de la relation client et la qualité des services financiers, en vue de renforcer l’attractivité du système financier et contribuer à l’amélioration du climat des affaires.

Cette rencontre intervient à l’issue d’enquêtes terrains et de différentes plaintes recueillies auprès des usagers des banques. Elle devra permettre d’adopter une feuille de route qui aboutira à la mise en place un dispositif d’amélioration continue de la relation client et de la qualité des services. C’est la première d’une série d’échanges avec tous les acteurs du secteur financier (Banques et Établissements Financiers, Assurances, SFD...). Plusieurs autres actions seront initiées afin d’augmenter le recours des PME et particuliers aux services financiers formels.

La Direction Générale du Secteur Financier assurera une veille permanente sur les conditions de banque et tous les services à la clientèle. Toute chose qui vient renforcer la bonne gouvernance dans le secteur financier, prônée par le Président Patrice Talon.

Dans son agenda, la Direction Générale du Secteur Financier recevra très prochainement les Directeurs Généraux des compagnies et autres acteurs exerçant dans le secteur de l’assurance pour le même exercice. La démarche s’inscrit dans le cadre du projet gouvernemental d’amélioration de l’inclusion financière dans le pays.

