La Chine appuie le parlement béninois avec du matériel

L’Assemblée nationale bénéficie encore une fois, du soutien de la Chine. Dans le cadre de la création de la Télévision du parlement béninois, l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao a remis un lot d’équipement et de matériels au président Louis Vlavonou ce mercredi 15 décembre 2021.

Le lot ainsi remis, est composé pour la plupart, de matériels et d’équipements audiovisuels et informatiques.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, à travers une publication sur sa page Facebook, a salué la qualité des relations de coopération entre le parlement béninois et la Chine. Il n’a pas manqué d’exprimer la reconnaissance de la 8ème législature au peuple chinois.

