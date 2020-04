La CEDEAO offre matériels et équipements médicaux aux Etats

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) poursuit son appui aux Etats membres. L’organisation a procédé à l’achat de plusieurs équipements sanitaires au profit des 15 Etats membres.

L’institution de la CEDEAO spécialisée de la santé chargée d’assurer la coordination de la riposte au niveau Régional (Organisation Ouest Africaine de la Santé : OOAS) a élaboré avec l’ensemble des Etats membres, un Plan Stratégique Régional.

Selon le communiqué signé du Président de la Commission de la CEDEAO, S.E. Jean-Claude Kassi Brou, l’organisation a procédé « au déblocage immédiat d’un appui financier prélevé sur ses ressources propres, complétés par des aides de partenaires internationaux, pour l’achat des matériels et équipements médicaux indispensables pour la lutte contre la pandémie ».

Les 15 Etats membres ont donc bénéficié de 30 500 kits de tests de diagnostics ; 10 000 Equipements de Protection Individuelle (EPI) (Combinaisons, Tabliers, Robes, Gants, Lunettes de protection, Chaussures) ; 740 000 comprimés de médicaments (Chloroquine et Azithromycine).

L’OOAS a aussi fait des commandes au profit des Etats membres de : 240 000 kits de diagnostics ; 240 000 kits d’extraction ; 250 000 équipements de transports des échantillons viraux ; 285 100 Equipements de Protection Individuelle (EPI) ; 268 1000 masques pour le personnel médical (Masques faciaux, Masques chirurgicaux, Masques faciaux intégraux) ; 120 respirateurs et plusieurs milliers de litres de gels hydro-alcooliques et de désinfectants.

« L’OOAS travaille également, en étroite collaboration avec les services spécialisés des Etats membres, au déploiement de personnel et des outils de surveillance épidémiologique et de collecte de données, au renforcement des capacités des laboratoires de référence et à la formation du personnel technique », précise le communiqué.

Elargir son champ d’appui aux Etats

La CEDEAO et son institution « poursuivent la mobilisation des ressources financières tant internes qu’externes en vue d’accroître les quantités de matériels et équipements médicaux indispensables pour prévenir, suivre et combattre cette pandémie ». L’organisation compte élargir son champ d’appui aux Etats en complément de leurs efforts propres.

Aussi, la CEDEAO travaille-t-elle à compléter « son intervention dans le cadre d’un Plan d’assistance aux Etats à court et moyen termes (assistance humanitaire et appui à la relance économique) ».

A la date du dimanche 05 avril 2020, « les 15 Etats membres sont touchés par la pandémie et comptent 1 739 cas de contamination confirmés, 55 décès et 328 personnes guéries ».

Environ 95% des décès concernent des patients en situation de comorbidité.

La Commission de la CEDEAO exhorte les populations à continuer à mettre en œuvre les mesures recommandées par les Autorités sanitaires, et à respecter les consignes d’hygiène prescrites.

A.A.A

7 avril 2020 par