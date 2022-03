La CCI Bénin œuvre à l’accès des produits locaux au réseau U

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a réuni les Chefs et cheffes d’entreprises béninoises pour leur présenter des opportunités d’accès au marché de leurs produits. Le premier rendez-vous de l’année 2022 du After work dénommé "Carrefour des opportunités" s’est déroulé, dans l’après midi du vendredi 11 mars 2022, au siège de la CCI Bénin, sur le thème : Explorer le potentiel du réseau du SUPER U pour la promotion du "made in Bénin".

Les cheffes ou chefs d’entreprises acteurs de l’écosystème de l’agroalimentaire ont échangé à bâtons rompus sur les critères pour pouvoir faire entrer leurs produits dans la ligne de distribution des magasins SUPER U. C’est le vendredi 11 mars 2022 au siège de la CCI Bénin à Cotonou. A l’ouverture de la rencontre dénommée "Carrefour des opportunités” sur le thème : Explorer le potentiel du réseau du SUPER U pour la promotion du "made in Bénin", le secrétaire général de la CCI Bénin Raymond Adjakpa Bilé a remercié les cheffes et chefs d’entreprises présents ; le groupe Erevan pour avoir accepté d’animer cette première rencontre de l’année 2022. A l’endroit des participants, il a fait savoir que l’accès au marché est l’opportunité que la CCI Bénin veut mettre à leur disposition. « Ce sera un rendez-vous régulier que la Chambre de commerce compte tenir tout au long de l’année 2022 », a indiqué le SG. A l’en croire, le gouvernement a assigné comme mission à la CCI Bénin de travailler à la réduction de la mortalité des entreprises. Et pour y arriver, en plus du financement, l’accès au marché est la deuxième chose la plus importante. Pour Philippe HUAULT, Directeur général adjoint de Erevan et des magasins SUPER U au Bénin, le réseau de distribution U présent au Bénin depuis 13 ans a depuis toujours eu le souci d’intégrer le commerce local et entend faire en sorte de développer le tissu local. « Nous sommes-là pour vous permettre de rentrer dans notre réseau de supermarchés et de pouvoir faire des référencements qui puissent être dans nos magasins de façon durable », a expliqué Philippe HUAULT aux cheffes et chefs d’entreprises présents. Mais cela n’est possible que grâce à quelques critères à respecter. De l’obligation de disposer d’un référencement substantiel, des produits aux normes, en passant par les conditions de packaging et d’emballage, les exigences de certification et de qualité, etc le participants ont été aguerris sur les conditions de mise en rayon des produits made in Bénin dans les magasins SUPER U. La parole a été donnée ensuite aux cheffes et chefs d’entreprises présents. Leurs préoccupations ont tourné autour des difficultés liées à la compétitivité, à la disponibilité, à l’accessibilité, au prix de vente publique et à la certification. Les promoteurs et promotrices d’entreprises ont plaidé pour la facilitation des démarches liées à la certification des produits alimentaires. « Un cri de cœur » que la CCI Bénin a entendu et accompagne 300 PME/PMI chaque année depuis 2021 pour l’accès à l’autorisation de la mise sur le marché de leurs produits, a rassuré le secrétaire général de la CCI Bénin Raymond Adjakpa Bilé. « Notre souhait (à la CCI Bénin, Ndlr), c’est de vous accompagner à aller dans ces rayons-là (le réseau de distribution U, Ndlr) », a précisé le SG de la CCI Bénin. « Si Erevan donne la possibilité d’avoir 200 voire 300 produits dans ses rayons, vous ne pouvez pas (...), vous seul fournir ces 300 produits. (...) Donc il serait intéressant de travailler à la mutualisation pour pouvoir (...) faire de la qualité, de la quantité et à coût raisonnable », a-t-il exhorté.

Quid du rendez-vous "Carrefour d’opportunités" ?

Les échanges s’inscrivent dans l cadre de le Plan stratégique 2020-2025 de la CCI Bénin. Selon le SG de l’institution consulaire, "Carrefour d’opportunités" est un rendez-vous régulier avec les Cheffes et chefs d’entreprises qui se tiendra durant l’année 2022. Exprimant sa satisfaction à l’issue de la première rencontre, Philippe HUAULT, Directeur général adjoint de Erevan et des magasins SUPER U, a fait savoir que c’est un cadre assez animé où les commerçants s’expriment. « C’est une très bonne opportunité », a-t-il exprimé.

12 mars 2022 par ,