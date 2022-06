La BOAD accorde 20 milliards F pour l’implantation d’un complexe brassicole

La Banque Ouest africaine de développement (BOAD) a approuvé de nouvelles propositions de projets à l’occasion de la 131ème session ordinaire tenue en Côte d’Ivoire. L’institution financière a approuvé un accord de prêt de 20 milliards de francs CFA pour l’implantation et l’exploitation d’un complexe brassicole et d’une ligne de fabrication de canettes par la société COCA-COLA DONGA BOTTLING COMPANY SA dans la zone industrielle de Sèmè Podji.

La BOAD approuve le financement de nouveaux projets à sa 131ème session ordinaire. Au nombre des projets retenus pour bénéficier du financement de l’institution, figure l’implantation et l’exploitation d’un complexe brassicole et d’une ligne de fabrication de canettes par la société COCA-COLA DONGA BOTTLING COMPANY SA dans la zone industrielle de Sèmè Podji. D’un coût global estimé à 20 milliards de francs CFA, le projet vise essentiellement à produire annuellement à partir de l’année de croisière, plusieurs milliers d’hectolitres de boissons gazeuses et d’eau minérale et des centaines de millions de cannettes.

Le travaux de la 131ème session ont été présidés par le président du Conseil d’Administration, Serge Ekue.

Le Bénin a bénéficié au cours de la 130ème session du Conseil d’Administration de la BOAD, d’un crédit de 17,5 milliards FCFA pour le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants, Phase 2 (ProSeR 2). Un projet qui porte sur la libération et la sécurisation de 57 000 ha de terres au profit des éleveurs et agro éleveurs pour la production fourragère, et l’installation d’un Campement Pilote Pastoral (CPP), et le renforcement de 126 campements d’éleveurs.

F. A. A.

15 juin 2022 par ,