La 3e mandature du Parlement des Jeunes du Bénin installée

Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a procédé ce samedi 26 juin 2021 à l’installation de la troisième mandature du Parlement des Jeunes du Bénin (PJB).

« Cette nouvelle mandature qui bénéficie d’une représentativité plus étendue passant de la sélection par département à la circonscription électorale connaît une innovation non moins importante », a écrit le président Louis Vlavonou dans un post sur sa page Facebook. Selon le président de l’Assemblée nationale, le nombre de vice-présidents passe de deux à quatre pour tenir compte des contingences soulevées par les autres mandatures.

Le Parlement des Jeunes du Bénin a entre autres pour objectifs de créer un cadre de concertation et d’échanges pour les jeunes, d’initier les jeunes Béninois à l’activité parlementaire, de développer la formation civique en initiant les jeunes à l’activité parlementaire ; d’impliquer les jeunes dans la mise en œuvre de toute législation nationale ou internationale concernant les jeunes et de la convention de lutte contre les violences faites aux femmes etc. Il est composé de 85 membres provenant des douze départements du Bénin.

« En perpétuant l’expérience du PJB, le Parlement souhaite donner aux jeunes, l’opportunité d’avoir une réelle compréhension du fonctionnement des institutions en général et de l’Assemblée nationale en particulier », a ajouté Louis Vlavonou.

Les nouveaux jeunes parlementaires ont été retenus au terme d’une procédure rigoureuse de sélection.

Le PJB est placé sous la tutelle de l’Assemblée nationale du Bénin. Son mandat est de 03 ans renouvelable une seule fois.

