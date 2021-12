Joël Aïvo à la Criet

La première session criminelle de l’année judiciaire 2021-2022 s’est ouverte ce lundi 06 décembre 2021 à la CRIET avec le dossier du Professeur Joël Aïvo.

L’opposant Joël Aïvo s’est rendu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme aux environs de 8 h. Ses co-accusés Ibrahim Moudjahidou, Boni Saré Issiakou sont également présents. L’audience ouverte vers 9 heures a été suspendue en raison de l’absence de l’un des accusés Alain Dotou Gnonlonfoun. Le chargé des finances du Professeur est en route pour la Criet.

Plusieurs avocats se sont mobilisés pour la défense de l’opposant Aïvo dont Me Robert Dossou, Me Nadine Sakponou, Me Elvis Didè. Le Professeur de droit constitutionnel est poursuivi pour "atteinte à la sûreté de L’État et blanchiment de capitaux". Candidat recalé à l’élection présidentielle, Joël Aïvo a été déposé à la prison civile de Cotonou le 16 avril 2021 après sa présentation devant le procureur spécial près la Criet.

A. AYOSSO

