L’opération crée des désagréments aux riverains d’Avlo

Les travaux de dragage du lac Ahémé entamés depuis un moment ne sont pas sans conséquences sur les populations d’Avlo, un arrondissement de la commune de Grand-Popo. La production de sel et autres activités génératrices de revenus sont sérieusement impactées dans les villages de Hounkloun et Hêgnigbadji. Les riverains ne savent plus à quel saint se vouer.

Les populations de Grand-Popo crient leur ras-le-bol. Les travaux de dragage du lac Ahémé créent d’énormes dégâts dans l’arrondissement d’Avlo et autres localités, et constituent un frein aux activités activités génératrices de revenus, notamment la production du sel et autres. Sans oublier les impacts sur l’environnement.

L’accès aux villages environnants et aux écoles est difficile. Et ce, en raison des sédiments de dragage déversés çà et là.

Face à la situation, une délégation composée du directeur de l’Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Ahémé et ses chenaux (Adelac), et des chefs d’arrondissements d’Avlo et Djègbadji ont rencontré les sinistrés pour une séance d’échanges.

Pour la phase pilote du projet, plus de 8 millions de m³ de sédiments dragués seront stockés et utilisés, a informé le directeur général de l’Adelac. Selon Martin Gbèdey, c’est au niveau des zones de stockage et de refoulement de ces sédiments dragués, surtout les couches superficielles contenant un peu de vase, que le problème se pose au niveau des populations.

En présence des élus locaux, il a rassuré les riverains des dispositions qui vont être prises pour un meilleur aménagement de la zone.

Si certains reconnaissent que le projet est dans leur intérêt, d’autres par contre, ne cachent pas leur mécontentement par rapport aux cocotiers et palmiers détruits par le stockage des sédiments issus du dragage.

Mais le directeur de l’Adelac se veut rassurant. « Toutes les précautions sont dorénavant prises pour qu’il n’y ait pas de cocotiers et de palmiers qui soient coupés dans le cadre de cette opération ».

Les responsables du projet et ceux de l’entreprise en charge des travaux ont trouvé un terrain d’entente, a confié le chef d’arrondissement d’Avlo. Des engagements ont été pris pour que d’ici à quelques jours, une solution soit trouvée pour soulager les peines des populations, a rassuré Carlos Aïkpé Yao.

F. A. A.

10 mai 2022 par ,