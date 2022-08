L’imam Dicko du Mali fait l’éloge du président Talon

L’imam malien Mahmoud Dicko a fait les éloges de Patrice Talon, samedi 13 août 2022, lors de la cérémonie d’investiture de Cheikh El-Hadj Idrissou Boukary, Imam de la mosquée centrale de Bohicon et président de l’Union Islamique du Bénin (UIB).

« Le président béninois (Patrice Talon, Ndlr) est quelqu’un qui écoute beaucoup, qui parle peu, mais qui agit », a déclaré Cheikh El-Hadj Mahmoud Dicko lors de l’investiture de l’imam de la mosquée centrale de Bohicon.

L’imam influent du Mali invite les chefs d’Etats africains à s’inspirer du président béninois. « Il faut que nos dirigeants écoutent beaucoup, parlent peu et agissent, c’est de ceux-là dont l’Afrique a besoin », a ajouté l’imam Dicko du Mali.

Cheikh El-Hadj Mahmoud Dicko a présidé pendant 10 ans le Haut conseil islamique du Mali (HCIM), une structure de dialogue entre les autorités et les chefs d’organisations religieuses.

L’imam est l’un des artisans de la chute de l’ancien président malien Ibrahim Boubakar Keita.

M. M.

16 août 2022 par ,