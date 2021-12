Boni Yayi rend hommage à son ancien chauffeur

Absent du territoire lors des obsèques de son ex chauffeur, l’ancien président Boni Yayi a rendu, samedi, un dernier hommage au défunt à son retour au bercail.

L’ancien chef d’Etat béninois Thomas Boni Yayi s’est rendu samedi sur la tombe de son ex chauffeur Tankpinou Joseph Tochékandé, inhumé le 27 novembre 2021. L’ex président s’est rendu ensuite à la maison mortuaire pour signer le livre de condoléances de son ex collaborateur et « frère », Tankpinou Joseph Tochékandé.

Le défunt a été le chauffeur de de Boni Yayi au moment où il était président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). Tankpinou Joseph Tochékandé a également servi l’ex président Thomas Boni Yayi lors de ses deux mandats présidentiels.

En France au moment de son décès, Thomas Boni Yayi s’était fait représenter par Eric Houndeté, président du parti Les Démocrates, pour assister aux obsèques de celui qu’il appelait affectueusement « frère ».

M. M.

5 décembre 2021