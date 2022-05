L’ex maire de Calavi, Liamidi de-Dravo libéré de prison

Liberté provisoire pour l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Liamidi Houénou de-Dravo.

En détention provisoire depuis le 11 février 2022 dans l’affaire de double dédommagement portant sur un domaine de 17 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi, l’ancien maire de ladite commune Liamidi Houénou de-Dravo a été libéré de prison, lundi 16 mai 2022.

Une remise en liberté provisoire qui intervient à la suite d’une décision où le juge d’instruction a placé sous contrôle judiciaire l’ancien maire d’Abomey-Calavi.

Liamidi Houénou de-Dravo est poursuivi pour « faux et usage de faux, complicité d’escroquerie et complicité de faux et usage de faux » au même titre que d’autres prévenus dont l’ex Chef d’Arrondissement (CA) de Godomey Germain Cadja-Dodo.

