Georges Bada interjette appel de sa condamnation

Reconnu coupable par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) dans l’affaire 39 ha à Abomey-Calavi, l’ex-maire Georges Bada a fait appel de sa condamnation.

Les avocats de l’ex-maire Georges Bada ont interjeté appel de sa condamnation dans l’affaire 39 ha, selon Banouto. Dans ce dossier, l’ex-maire a été condamné mardi 21 septembre 2021 pour abus de fonction. Il a écopé de 6 ans d’emprisonnement ferme et d’une amende 5 millions de FCFA.

Lors du procès, Georges Bada a plaidé non coupable. Il a affirmé avoir exécuté la décision de justice autorisant la rétrocession des parcelles à dame Kpohinto, présumée acquéreur sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques notamment le préfet Jean-Claude Codjia et l’ex-ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli.

Georges Bada a aussi soutenu n’avoir reçu aucun lopin de terre. Plusieurs accusés ont été également condamnés dans cette affaire. D’autres prévenus ont été relaxés par la Cour.

A.A.A

29 septembre 2021 par